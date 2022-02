Venezia-Genoa, le formazioni ufficiali: Cuisance dal 1'. Gudmunsson dietro le punte

Sono ufficiali le formazioni di Venezia-Genoa, match delle 15 valido per la 26ª giornata di Serie A. Zanetti schiera il solito 4-3-3: in difesa torna Ceccaroni dopo la squalifica mentre a centrocampo agiranno ancora Crnigoj, Ampadu e il neo arrivato Cuisance. Confermato il tridente offensivo, composto da Aramu e Nani ai lati di Henry. Blessin, dopo Criscito, nelle ultime ore perde anche Piccoli e Amiri. In difesa c'è Cambiaso dal 1' mentre in mezzo al campo la spuntano Sturaro, Badelj e Rovella con Gudmunsson eccezionalmente sulla trequarti, che agirà alle spalle di Ekuban e Destro.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Svoboda, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Nani. All. Zanetti

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Badelj, Rovella; Gudmundsson; Destro, Ekuban. All. Blessin.