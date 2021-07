Venezia, in arrivo il colpo per il centrocampo: Sigurdsson è ad un passo

Altro arrivo dal nord Europa per il Venezia, che è vicina alla conclusione dell'affare Arnor Sigurdsson: diciassette gol negli ultimi tre anni con la maglia del CSKA Mosca e nazionale islandese, sarebbe in viaggio per l’Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con il Venezia. L'affare, rivela TrivenetoGoal, dovrebbe concludersi con la formula del prestito.