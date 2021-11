Venezia-Inter, le formazioni ufficiali: out Ranocchia, Dimarco centrale

Sono ufficiali le formazioni del posticipo della 14ª giornata di Serie A tra Venezia e Inter. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi sorprende nelle scelte lasciando in panchina Ranocchia e Dumfries dati per titolari alla vigilia. Al loro posto spazio a Dimarco in difesa e Darmian a centrocampo. In avanti c'è Correa a far da spalla a Dzeko con Lautaro che partirà dalla panchina. Tutto confermato invece in mezzo con Brozovic che sarà affiancato da Barella e Calhanoglu. Il Venezia risponde con Okereke unica punta supportato da Aramu e Kiyine sulla trequarti. A centrocampo c'è Vacca coi giovani Ampadu e Busio, mentre in difesa Mazzocchi giocherà a destra.

Venezia (4-3-2-1): Romero; Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Haps; Vacca, Ampadu, Busio; Aramu, Kiyine; Okereke. Allenatore Zanetti. A disposizione: Lezzerini, Bertinato, Molinaro, Modolo, Svoboda, Heymans, Peretz, Kiyine, Tessmann, Vacca, Henry, Johnsen, Sigurdsson.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini, Vecino, Lautaro, Sensi, Ranocchia, D'Ambrosio, Satrianov