Venezia-Juventus, le formazioni ufficiali: torna Morata con Dybala

Di seguito le formazioni ufficiali di Venezia-Juventus, match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A.

LE SCELTE DI ZANETTI

Paolo Zanetti deve fare a meno dello squalificato Ceccaroni pe dell'infortunato Okereke. Romero confermato tra i pali; la difesa a quattro da destra a sinistra con Ebuehi inserito per fare rifiatare Mazzocchi, Caldara insieme a Modolo (che vince il ballottaggio con Svoboda) in mezzo e Haps sulla sinistra. A centrocampo una linea di tre composta da Crnigoj, Busio preferito a Vacca per il ruolo di regista e Ampadu che rientra dopo il turno di squalifica. Davanti confermato il tridente: Aramu e Johnsen ai lati di Henry.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri deve far fronte alle assenze degli infortunati Danilo, Chiesa, Kulusevski, Ramsey e McKennie, ma in Champions League ha fatto rifiatare diversi elementi. In difesa Pellegrini vince il ballottaggio con Alex Sandro, a destra torna De Sciglio mentre al centro ci sarà la coppia Bonucci-de Ligt. Avanza la posizione di Cuadrado, che agirà da esterno alto, con Bernardeschi sul versante opposto; Rabiot la spunta su Bentancur in mediana e agirà accanto a Locatelli. Davanti torna titolare Morata con Dybala a supporto.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Modolo, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Henry, Johnsen. A disposizione: Lezzerini, Molinaro, Mazzocchi, Tessmann, Forte, Sigurdsson, Heymans, Bjarkason, Kiyine, Schnegg, Svoboda, Peretz.

Allenatore: Paolo Zanetti

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Chiellini, Alex Sandro, Kean, Kaio Jorge, Rugani, Bentancur, De Winter, Soulé, Miretti.

Allenatore: Massimiliano Allegri