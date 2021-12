Venezia-Lazio, formazioni ufficiali: Sarri boccia ancora una volta Reina

Sarri ha bocciato Reina, ennesima panchina per il portiere spagnolo, che contro il Venezia sarà sostituito ancora una volta da Strakosha. Nella Lazio out Immobile, colpito da Covid come Insigne. Ecco le formazioni ufficiali del match:

VENEZIA (4-3-2-1): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Ebuehi; Crnigoj, Vacca, Ampadu; Aramu, Kiyine; Forte.



LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni