Venezia, niente Leone neanche col Napoli? Il club discute del caso con la Lega

I più attenti avranno notato che nella partita di Coppa Italia contro il Frosinone la maglia del Venezia non mostrava il Leone dorato come stemma del club. Il motivo sarebbe da ricondurre all'articolo cinque del regolamento delle divise da gioco della Serie A, che spiega come lo stemma del club possa essere apposto solo una volta sulla maglia, mentre la divisa del Venezia lo riporta anche senza il famoso Leone dorato. Per cercare di tamponare la situazione, il club in queste ore sarebbe in contatto con la Lega Calcio per riuscire a sistemare il "caso" e poter mostrare il logo al completo con il leone. Lo riporta tuttoveneziasport.