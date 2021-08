Venezia, quattro squalificati ed un acciaccato: gli indisponibili per Napoli

Il Venezia farà il suo esordio in Serie A contro il Napoli e Zanetti è alle prese con le prime scelte di formazione. Saranno diversi gli assenti, secondo Tuttoveneziasport: "Ben quattro infatti gli squalificati, ovvero Aramu (due giornate per lui), Vacca, Modolo e Mazzocchi. A questi c'è da aggiungere con tutta probabilità Crnigoj, vittima di un problema muscolare nel match contro il Frosinone e che risulta in fortissimo dubbio, mentre Maenpaa dovrebbe farcela (altrimenti Bertinato sarà pronto a fare il suo secondo esordio in pochi giorni). Infine assente anche Busio, con Okereke che sta attendendo sempre l'ultimo documento per poter essere disponibile".