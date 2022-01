Venezia, rinforzi in vista del Napoli? Interesse per un terzino del PSG

Il Venezia è alla continua ricerca di rinforzi da mettere a disposizione di Zanetti per coltivare il sogno salvezza e l'ultimo nome preso in considerazione viene dal PSG: i lagunari infatti, sarebbero sulle tracce dell'esterno Colin Dagba che dall'inizio della stagione ha giocato appena 300 minuti in tutte le competizioni con i parigini. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.