Venezia-Spezia, le formazioni ufficiali: Zanetti e Thiago Motta schierano il 4-3-3

Sono ufficiali le formazioni di Venezia-Spezia, unico match in programma alle 15.00 di questa quarta giornata di Serie A. Esordio stagionale del Venezia al Penzo, dopo aver ottenuto il via libera per la riapertura del proprio stadio.

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Okereke, Henry, Johnsen. All: Zanetti.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; S. Bastoni, Bourabia, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi. All: Thiago Motta.