Venezia, ultras a raccolta: domani raduno per carica alla squadra verso Napoli

Gli Ultras Venezia Mestre hanno fissato l'appuntamento venerdì 20 alle ore 19 al Taliercio per sostenere la squadra in vista della difficilissima trasferta di Napoli, che segnerà l'esordio degli arancioneroverdi nella Serie A 2021/2022: "19 anni dopo, torniamo in Serie A. Prima dell'esordio in trasferta a Napoli, diamo appuntamento a tutta la tifoseria venerdì 20 alle 19 al Taliercio per far sentire alla nostra amata Unione l'incondizionato amore della sua gente! Forza Unione Sempre".