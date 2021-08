Venezia, Zanetti: “La promozione il più grande orgoglio della mia vita! Obiettivo salvezza”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, parla sulle colonne del “Corriere del Veneto”: “Aver riportato in Serie A una squadra e una città con questo blasone mondiale è il più grande orgoglio della mia vita. Voglio mantenere il Venezia in questa categoria e, magari, alzare l’asticella. Alleno un gruppo di giovani che non hanno mai fatto la Serie A e di giocatori che vengono dall’estero: in A ho sempre lottato per la salvezza, e so che ci si salva credendoci. Le volte che non ce l’abbiamo fatta società e giocatori si sentivano già retrocessi ad agosto: sarà un’impresa, ma questo gruppo ha dimostrato lo scorso anno di poter compiere imprese. Non inseguiamo il risultato ma il nostro massimo. Siamo umili e onesti: la squadra è eccellente per la B, ma resta un’incognita per la A. Tutti i giocatori che sono qua possono però dire la loro. Serve una rosa ampia per schierare chi sta meglio in quel momento e stimolare la competitività”.