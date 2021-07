Venezia, Zanetti si prepara all'esordio con il Napoli: "Non mi fa paura essere il più giovane"

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia confermato dopo la promozione in Serie A, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato anche del suo status di "predestinato" come qualcuno lo ha definito recentemente: "Non so se sono un predestinato, di sicuro sono abituato a questa condizione visto che ho iniziato molto presto e sono arrivato in A scalando tutte le categorie. Non mi spaventa essere il più giovane, non ci faccio caso anche se mi inorgoglisce. Anche perché ci sono arrivato tramite la gavetta e le mie forze, senza che nessuno mi abbia regalato niente. Affronterò la A come un giovane debuttante ma con alle spalle un po' di esperienza".