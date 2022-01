Verdi flop anche a Torino: ora ci pensa la Salernitana in prestito

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Salernitana del nuovo ds Sabatini è molto attiva sul mercato e nelle ultime ore ha preso quota la pista che porta a Simone Verdi del Torino. L'intento sarebbe quello di prenderlo in prestito, formula che metterebbe d'accordo tutte le parti in causa. Il giocatore ci sta riflettendo per provare a tornare protagonista come titolare dei campani e la fumata bianca potrebbe arrivare anche in tempi rapidi.