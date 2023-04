Verdi punisce la sua ex squadra e lancia il Verona: agganciato momentaneamente lo Spezia

Terzo risultato utile consecutivo per l'Hellas Verona, che nella gara valida per l'anticipo del 31° turno di Serie A stende il Bologna

© foto di www.imagephotoagency.it

Terzo risultato utile consecutivo per l'Hellas Verona, che nella gara valida per l'anticipo del 31° turno di Serie A stende il Bologna con una doppietta di Simone Verdi (terzo e quarto gol stagionale) e aggancia lo Spezia al quart'ultimo posto in classifica. Arriva troppo tardi la reazione rossoblù, col gol di capitan Nico Dominguez al 95' che serve solo per la statistica.