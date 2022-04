Verdi riaccende i sogni al 93', la Salernitana vince il recupero con l'Udinese: la salvezza è a -6

La Salernitana vince il recupero alla Dacia Arena, battuta 1-0 l'Udinese.

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

La Salernitana vince il recupero alla Dacia Arena, battuta 1-0 l'Udinese. Brutto primo tempo che si chiude con la Salernitana che non riesce mai a centrare la porta e l'Udinese si accontenta di una partita al piccolo trotto. Nella finale il match si accende: i granata sfiorano il gol con un palo di Mikael all'82': destro dal limite del brasiliano che incontra la deviazione di Marì e si stampa sul legno alla sinistra di Silvestre. Al 93' i campani passano, l'Udinese si sbilancia e lascia le praterie al contropiede dei granata: Ederson in profondità per Verdi, che entra in area e batte da pochi passi Silvestre per il gol che regala la speranza salvezza alla squadra di Nicola. La Salernitana ora ha agganciato il classifica Venezia e Genoa, a -6 dal quartultimo posto del Cagliari, con una partita in meno rispetto alla squadra di Mazzarri.