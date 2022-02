Veretout era incedibile quando lo cercava il Napoli, ora è in partenza: può salutare in estate

Con l’annunciata mezza rivoluzione estiva di casa Roma, La Gazzetta dello Sport ipotizza le possibili cessioni per dare una mano al finanziamento del mercato in entrate. Per età, contratti e potenzialità, si legge, i due giocatori che potrebbero essere sacrificati sono Roger Ibanez e Jordan Veretout: calciatori che potrebbero avere mercato senza particolari problemi, che porterebbero liquidità e che permetterebbero a Tiago Pinto di far spazio per i volti nuovi sia dal punto di vista contrattuale che di spazio. Discorso a parte quello di Nicolò Zaniolo, su cui resta vigile la Juventus. La Roma valuterà, ma comunque non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 40 milioni di euro.