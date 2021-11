Vergogna a Bergamo: oltre alla monetina, volato anche seggiolino che ha colpito operatore tv

Non solo il lancio della monetina che ha colpito Pepe Reina. Dopo il Daspo ai tre responsabili del lancio delle monete che hanno colpito il portiere biancoceleste, emerge che al Gewiss sarebbero stato lanciati anche altri oggetti. La denuncia arriva via social. Un operatore tv sarebbe stato colpito da un seggiolino piovuto dalle tribune, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.