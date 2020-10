Vergogna a Torino: ladri rubano a casa di Douglas Costa, bottino ingente portato via

Passato da qualche giorno al Bayern Monaco, Douglas Costa, ala brasiliana classe 1990, ha subito un furto nella sua casa torinese: come riportato da "La Stampa", infatti, i ladri sono entrati nella casa di via Lagrange forzando una porta-finestra, ed hanno rubato orologi e preziosi di grande valore, ricavando un bottino importante, non ancora quantificato nel dettaglio. Sul furto indagano i Carabinieri del comando provinciale di Torino.