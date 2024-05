Vergogna a Verona! Tifoso mima l'aereo di Superga. L'Hellas: "Intraprese le azioni necessarie"

Bruttissimo gesto avvenuto oggi in Verona-Torino.

Bruttissimo gesto avvenuto oggi in Verona-Torino. Durante il match del Bengodi, un tifoso locale ha mimato la caduta di un aereo con le braccia, con riferimento alla tragedia di Superga in cui persero la vita i calciatori del Grande Torino. Un episodio purtroppo non nuovo in Serie A: tra cinque anni fa un tifoso della Juventus mimò lo stesso gesto e venne immediatamente individuato.

Lo stesso avverrà anche stavolta, come comunicato dagli scaligeri sui propri social: "Hellas Verona FC informa di aver intrapreso tutte le azioni necessarie all’identificazione e all’allontanamento dallo stadio del soggetto resosi oggi protagonista, durante Verona-Torino, di gesti che non rispecchiano i valori di questo Club e della sua grande tifoseria", si legge. Di seguito le immagni del vergogno gesto, divante virali sui social.