"Vergognati!", i social massacrano Conte per come ha trattato Eriksen

Anche contro il Bologna, Eriksen è entrato in pieno recupero. Un trattamento assurdo da parte di Antonio Conte. Stavolta nonostante la vittoria i tifosi stanno massacrando il proprio allenatore sui social per il suo comportamento nei confronti del danese. "Vergognati!" si legge, oppure "Vincere non è l'unica cosa che conta!". Ecco il post:

Magari l’Inter vincerà scudetto e Champions League.

E magari a #Conte raddoppieranno l’ingaggio.

Ma quello che l’allenatore sta facendo a #Eriksen è una sconcezza.

Si dovrebbe vergognare.

E il club che lo paga anche.#InterBologna pic.twitter.com/IiVwPqHWbN — Paolo Ziliani (@ZZiliani) December 5, 2020