"Verme, la Lazio è fascista", non c'è pace per Hysaj: striscione degli Ultrà

Non c'è pace per Elseid Hysaj, finito nel mirino di molti tifosi della Lazio per aver cantato a cena con i compagni in ritiro "Bella Ciao". L'ex terzino del Napoli, dopo essere stato bersagliato di insulti sui social, è stato attaccato anche con uno striscione firmato dagli Ultras Lazio e posizionato sul ponte di Corso Francia, luogo del tifo organizzato biancoceleste. Il testo recita: "Hysaj verme, la Lazio è fascista". A ripotarlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.