Verona a 90" dalla vittoria, finisce 1-1 con l'Empoli: tutto in gioco per la salvezza

Finisce 0-0 un primo tempo poco spettacolare e molto teso tra Hellas Verona ed Empoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 1-1 Hellas Verona-Empoli con i toscani che in pieno recupero trovano il gol del pareggio con una sfortunatissima deviazione di Magnani nella propria porta. Come da copione la salvezza per il Verona si giocherà all'ultima giornata contro il Milan a San Siro e in attesa di sapere come finirà Roma-Spezia. Dopo un primo tempo molto teso, nella ripresa i cambi Zaffaroni e Bocchetti che danno una svolta alla partita. Entra Gaich, a digiuno di gol da 5 partite ma con la bava alla bocca per provare a cambiare la storia di questa Serie A veronese. Gli bastano 112 secondi per mettere la firma sul match e forse anche sulla stagione dell'Hellas: Ngonge sfrutta un brutto controllo di Cambiaghi per controllare, forse col braccio, e calciare in porta con Vicario che respinge centralmente permettendo all'argentino di anticipare Cacace e segnare l'1-0 nel tripudio dello stadio gialloblu.

Al 79' ancora Gaich potrebbe chiudere la partita sulla spizzata di Djuric ma il tiro finisce di poco a lato da ottima posizione. Nel finale l'Empoli abbassa la testa e si spinge avanti alla ricerca del pareggio e lo trova in modo clamoroso a due minuti dal triplice fischio. Dopo un tiro da fuori di Stojanovic parato da Montipò, è lo stesso ex Chievo a rendersi protagonista con un tiro da posizione defilata che trova la deviazione di Magnani nella propria porta. Ammutolito il pubblico del Bentegodi che pensava di aver già vinto questa partita. Adesso la classifica vede Verona e Spezia a pari merito con la salvezza ancora tutta in gioco a 90 minuti dal termine del campionato.