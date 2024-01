Verona a caccia di una punta: l'ultima idea è Dessers, ex Cremonese

TuttoNapoli.net

Verona alla ricerca di una punta dopo che Djuric è andato al Monza. Il club gialloblù - secondo quanto riportato da Sky Sport - avrebbe fatto un tentativo per riportare in Italia Cyriel Dessers, attaccante belga dei Rangers Glasgw, lo scorso anno in forza alla Cremonese. Sul giocatore, però, si registra anche l'interesse del Torino.