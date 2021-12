Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali: Lasagna dal 1'. Muriel per Zapata

Sono ufficiali le formazioni di Hellas Verona-Atalanta, match delle 15 valido per la 17ª giornata di Serie A. Tudor schiera le due punte nel 3-4-1-2, con Simeone e Lasagna in attacco. In mezzo al campo confermata la coppia Veloso-Tameze mentre dietro si rivede Magnani. Gasperini risponde con il 3-4-2-1, al posto di Palomino, rispetto alla Champions, c'è Djmisiti. Sulla destra torna Zappacosta e in mezzo al campo fiducia a Koopmeiners. Pasalic e Miranchuck agiscono alle spalle di Muriel.

H. VERONA (3-4-1-2): Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari; Lasagna, Simeone. All. Tudor

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic; Miranchuck, Muriel. All. Gasperini