Verona, Baroni: "Folorunsho in Nazionale? Felici, si è creato la convocazione col lavoro"

Il tecnico dell'Hellas Verona, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan, ha parlato anche della convocazione in Nazionale di Folorunsho.

Marco Baroni, tecnico dell'Hellas Verona, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan, ha parlato anche della convocazione in Nazionale di Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli messo in lista da Luciano Spalletti per le due amichevoli contro Venezuela ed Ecuador della prossima settimana: "Con i ragazzi ne abbiamo parlato, noi affrontiamo ogni allenamento e partita come se non ci fosse un domani, lui si è creato questa chiamata con il lavoro, tutto ciò che gli atleti si guadagnano lo fanno con il presente, siamo contenti come squadra e anche società ma ora pensiamo solo a domani".