Verona, Baroni in conferenza: “I nuovi non li ho neanche conosciuti ma devo inserirli subito”

L'allenatore dell'Hellas Verona Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore dell'Hellas Verona Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli.

E' un nuovo inizio?

"Io sto lavorando dall'inizio con dei ragazzi che sono qua ai quali porto grande rispetto per il loro entusiasmo e la loro partecipazione, abbiamo cambiato molto ma lo sapevamo, non ho mai apprezzato gli allenatori che dicono di necessitare di tempo, il tempo lo dobbiamo ottimizzare e bruciare, dobbiamo cercare di far capire velocemente ai nuovi quello che è la nostra realtà, e in questo senso dai ragazzi arrivati una settimana fa ho avuto delle buone indicazioni".

Quanto conosci dei nuovi arrivati?

"Ognuno di loro ha delle qualità, voglio conoscerli perché non li ho ancora nemmeno visti, abbiamo visto i filmati".

Che cosa hanno da dare gli innesti al tuo Verona?

"Sono ragazzi interessanti e di prospettiva, entrare in un campionato complicato come quello italiano è difficile. Inizialmente qualcuno verrà usato part-time. Noslin è andato in campo perchè stava bene fisicamente ma non tutti sono al suo livello, dobbiamo allinearli velocemente".

Cosa chiedi alla tua squadra per Napoli?

"Abbiamo bisogno della prestazione, sono stadi difficili in cui pesa molto l'aspetto emotivo, queste squadre basta una disattenzione e ti seccano".

Ti sei sentito tradito da qualcuno?

"No, i valori per me sono importanti, quando uno è forte nelle sue convinzioni e dei suoi valori è tranquillo e più forte. Volevo esprimere che qui in questo momento c'è grandissima convinzione".

Ti preoccupa la coperta corta dietro, arriverà Manolas?

"Abbiamo delle soluzioni, mi concentro sui ragazzi che sono con noi, io credo molto in un ragazzo come Cabal, mi piacerebbe che lui ci credesse tanto quanto me (ride ndr) possiamo utilizzarlo anche come centrale dato che nasce in quel ruolo, poi con la corsa che abbiamo scoperto lo abbiamo utilizzato esterno anche per necessità".

Noslin di nuovo davanti?

"Potrebbe essere, ha tanto movimento, corsa, esuberanza, copertura di campo, è un giocatore moderno che mi piace".

Assenti?

"Nessuno, tutti a disposizione".