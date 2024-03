Verona, Baroni su Folorunsho: "Sta facendo bene ma ha ancora margini di miglioramento"

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha rilasciato un'intervista a Dazn nel prepartita della sfida con il Milan.

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha rilasciato un'intervista a Dazn nel prepartita della sfida con il Milan. Una gara fondamentale per gli scaligeri, reduci da due vittorie consecutive in campionato. Il tecnico toscano ha sottolineato il grande salto di qualità di Micheal Folorunsho, convocato anche dal CT dell'Italia Luciano Spalletti per le prossime amichevoli:

In che cosa ha visto migliorato Folorunsho? "Il ragazzo sa che ha un'opportunità importante. In questo campionato è un esordiente e sta facendo bene. Ha le qualità per starci dentro ma ampi margini di miglioramento. Lui sta lavorando ma è tutta la squadra a farlo. Da questo punto di vista mi aspetto un'altra crescita del gruppo anche contro il Milan".