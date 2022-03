Verona, Caprari punta il Napoli: "Possiamo battere chiunque, non accontentiamoci!"

Momento magico per Gianluca Caprari, attaccante dell'Hellas Verona, che in queste ore ha incassato la fiducia del club scaligero

Momento magico per Gianluca Caprari, attaccante dell'Hellas Verona, che in queste ore ha incassato la fiducia del club scaligero, pronto a riscattarlo. L'ex Sampdoria parla così a DAZN: "Non dobbiamo accontentarci, la squadra è forte e può giocarsela con chiunque. Io vorrei fare più punti possibili per vedere dove possiamo arrivare. Appena arrivato abbiamo avuti momenti difficili, ma la squadra era forte, molto coesa anche fuori dal campo. Non ho mai avuto pensieri negativi. È la mia miglior stagione ed è partita l'ultimo giorno di mercato, quando il direttore D'Amico mi ha chiamato dicendomi che aveva bisogno di me a Verona e di esprimere le mie qualità".

Gol di tacco contro il Bologna 'alla Mancini', altro modo per farti notare dal ct?

"È stato un bel gol, cerco di fare gol ogni domenica e aiutare la squadra, poi non lo so. Vediamo cosa succede. Sperare nella Nazionale sì, lo vorrei perché sarebbe la ciliegina sulla torta di questa stagione".

Cosa pensi se ti dico 'emozione'?

"L'esordio in Champions con la Roma, la mia prima partita".

Il rimpianto?

"La prima da titolare con la maglia della Roma in Europa League, siamo usciti contro lo Slovan Bratislava".