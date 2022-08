Verona demolito, a fine gara contestazione verso la società: cori contro Setti

La prestazione offerta dall’Hellas Verona contro il Napoli non è ovviamente piaciuta ai tifosi presenti al Bentegodi

La prestazione offerta dall’Hellas Verona contro il Napoli non è ovviamente piaciuta ai tifosi presenti al Bentegodi, che hanno visto la loro squadra passare in vantaggio e poi soccombere al cospetto della formazione partenopea. A fine gara il pubblico ha rivolto qualche coro di contestazione al presidente Maurizio Setti, reo di non aver messo fin qui a disposizione dell’allenatore Gabriele Cioffi una rosa già completa.