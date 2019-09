Verona e Udinese non si fanno male: l'anticipo pomeridiano finisce senza gol

Nessun gol al termine della partita inaugurale di questa 5^ giornata di Serie A, la prima che si gioca in data infrasettimanale. Al triplice fischio dell'arbitro Chiffi, infatti, Hellas Verona ed Udinese si spartiscono la posta in palio, e portano a casa un punto per uno: il risultato finale è dunque di 0-0. Meglio i padroni di casa complessivamente, ma il migliore in campo è risultato il portiere dei friulani Musso, decisivo nell'occasione più importante del match.