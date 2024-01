Verona-Empoli, le formazioni ufficiali: Doig dal 1' nonostante il mercato

Sfida fondamentale quella del Bentegodi fra Hellas Verona ed Empoli in ottica salvezza.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sfida fondamentale quella del Bentegodi fra Hellas Verona ed Empoli in ottica salvezza. Il tecnico scaligero Marco Baroni non ascolta le insistenti voci di mercato e schiera titolari sia Josh Doig, vicino all'Olympique Marsiglia, che Cyril Ngonge, obiettivo di Napoli e Fiorentina.

Dall'altra parte mister Aurelio Andreazzoli deve rinunciare a Ciccio Caputo per un colpo alla caviglia nell'allenamento di ieri, ma oltre al bomber non ci sarà neanche Tommaso Baldanzi, altra assenza last minute pesantissima. Per ovviare alle defezioni offensive, il tecnico dei toscani vara il 4-3-3 con Mattia Destro riferimento offensivo in mezzo a Gyasi e Cambiaghi. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

HELLAS VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig; Duda, Suslov, Serdar; Folorunsho, Ngonge; Djuric

EMPOLI (4-3-3): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Gyasi, Destro, Cambiaghi