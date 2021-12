Verona-Fiorentina, formazioni ufficiali: spazio per Sottil, Tudor con due punte

L'Hellas Verona col compito di ripartire dopo il ko di Torino, la Fiorentina per riprendere a vincere dopo il pareggio casalingo col Sassuolo: la sfida del Bentegodi si annuncia bella e interessante. Tudor lancia Lasagna insieme a Simeone in avanti mentre in difesa, fuori Cetin con Faraoni ad agire come terzo difensore centrale. Italiano si affida a Venuti come terzino al posto di Odriozola mentre in avanti spazio per Sottil al fianco di Vlahovic e Nico Gonzalez. Ecco la formazione ufficiale dei viola:

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Casale, Sutalo; Tameze, Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Gonzalez