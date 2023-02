Verona-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Terzic e l'ex Barak dal 1', in panchina Gaich

Inizia il lunedì della 24esima giornata di Serie A con la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Fiorentina.

Zaffaroni regala un paio di sorprese: quando tutti faceva pensare a Gaich titolare, l'argentino inizia in panchina. Con Ngonge giocano davanti Lazovic e Lasagna. Italiano affida le chiavi del suo attacco a Cabral, a centrocampo l'ex Barak fa partire Bonaventura fuori dall'undici iniziale, in difesa a riposo Biraghi per Terzic.