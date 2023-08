Verona, Folorunsho si presenta: "Qui grazie a Baroni e su consiglio di Simeone"

Il nuovo centrocampista dell'Hellas Verona Michael Folorunsho si è presentato ai nuovi tifosi in conferenza stampa

Il nuovo centrocampista dell'Hellas Verona Michael Folorunsho si è presentato ai nuovi tifosi in conferenza stampa. Queste le parole del giocatore di proprietà del Napoli: "Sono sempre stato affascinato dalla città di Verona e dai suoi tifosi. È una città che mi è sempre piaciuta molto anche dal punto di vista artistico e in questi giorni la sto scoprendo, qui sto davvero bene. In ritiro quest'estate anche Simeone mi ha confermato la bellezza della città e mi ha consigliato di venire qui se ne avessi avuto l'opportunità".

Com'è stato l'impatto con la squadra?

"L'impatto è stato bellissimo, sono contento di avere fiducia da parte del mister, del Direttore e del Presidente, li ringrazio tutti per questo e spero di ripagare questa fiducia sul campo. È la mia prima esperienza in Serie A e ho molta voglia di dimostrare, sono davvero contento e onorato di essere qui per poter aiutare la squadra. Mi sento pronto per questa categoria, ma dovrò dimostrarlo e dovrò farlo per tutta la stagione. Questa è un'opportunità che aspettavo da tempo: giocare in Serie A è il sogno di tutti quanti noi calciatori e sono davvero felice di essere qui".

Quanto ha influito mister Baroni nella sua scelta?

"Moltissimo, il mister mi ha valorizzato al massimo in passato, conosco il suo lavoro e so quanto può tirare fuori da ognuno di noi".

Cosa le chiede in allenamento in settimana?

"Quello che mi chiede di fare in campo dipende sempre dall'avversario che andiamo ad affrontare. Mi viene chiesto di fare attenzione alla fase difensiva oppure mi si lascia più libertà nelle fasi di ripartenza".

Qual è il ruolo che preferisce?

"Proprio mister Baroni quando giocavo alla Reggina qualche anno fa mi ha insegnato a ricoprire diversi ruoli. Nasco mezz'ala, poi nel tempo mi sono spostato un po' più avanti. In ogni caso penso sia più importante la volontà che ci si mette: non mi soffermo molto sul ruolo, do il mio contributo ai compagni in qualsiasi ruolo venga schierato".

Come state vivendo questo inizio di stagione?

"Siamo contenti di questa partenza, ma sappiamo che il campionato sarà lunghissimo. Dovremo affrontare ogni partita giocandocela al massimo e cercando di ottenere più punti possibili".

Di partita in partita sembra che il vostro affiatamento in campo stia crescendo sempre di più...

"Sì certo, più passa il tempo e più miglioriamo anche dal punto di vista del gioco che esprimiamo. Lavoriamo molto in settimana su quello che ci chiede il mister e penso che con il tempo troveremo il nostro miglior gioco".