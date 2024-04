Verona-Genoa, le formazioni ufficiali: Baroni con Bonazzoli, Gudmundsson torna dal 1'

Sono ufficiali le formazioni Hellas Verona-Genoa, match delle 18 valido per la 31ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni Hellas Verona-Genoa, match delle 18 valido per la 31ª giornata di Serie A. Baroni lascia in panchina Henry e Folorunsho e schiera dal Primio minuto, dietro l'unica punta che sarà Bonazzoli, il trio formato da Suslov a destra, l'ex Lazovic al centro e Noslin a sinistra. In cabina di regia con Serdar ci sarà Duda mentre in difesa protezione della porta di Montipò troviamo Coppola e Dawidowicz al centro con Centonze a destra e Cabal a sinistra. Gilardino invece ritrova dal primo minuto Albert Gudmundsson che ha smaltito l'influenza accusata in settimana. Al suo fianco ci sarà Ekuban, anche lui ripresosi dall'infortunio. A centrocampo con Frendrup e Badelj giocherà Messias con Sabelli e Haps sulle corsie laterali. In difesa davanti a Martinez rientra De Winter con Bani e Vasquez.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Lazovic, Noslin; Bonazzoli. All. Baroni.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Haps; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino.