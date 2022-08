Verona, Henry deluso: "Prendiamo troppi gol, è difficile da commentare"

Attraverso i canali ufficiali dell'Hellas Verona l'attaccante gialloblù Thomas Henry ha parlato così del suo gol spiegando di non poterlo festeggiare

Attraverso i canali ufficiali dell'Hellas Verona l'attaccante gialloblù Thomas Henry ha parlato così del suo gol spiegando di non poterlo festeggiare come avrebbe voluto: "È difficile commentare con zero punti in classifica. Gol? La cosa più importante è la squadra. Prendiamo troppi gol: quattro contro il Bari, cinque contro il Napoli. Dobbiamo lavorare”.