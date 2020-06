Verona, il report della seduta in vista del Napoli: defaticante per chi ha giocato ieri

Dopo la vittoria casalinga contro il Cagliari, il Verona si prepara in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli. Proprio gli scaligeri, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha diramato il report sulla seduta d'allenamento di stamattina: "Per Veloso e compagni seduta mattutina allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Castelnuovo del Garda/Peschiera, con un allenamento defaticante per i giocatori impiegati contro il Cagliari, mentre per tutti gli altri attivazione fisica, esercitazioni sul possesso-palla, mini-partite a tema a campo ridotto e lavoro aerobico.

Domani, lunedì 22 giugno, è in programma una nuova seduta di allenamento, in questo caso pomeridiana, a porte evidentemente chiuse e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza del vigente protocollo".