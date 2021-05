Verona, Juric sul futuro: “Persi i prestiti non arriviamo a 11 e serve vendere. Ho dei contatti...”

Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, nella conferenza stampa della vigilia del match con il Napoli si è soffermato anche sul suo futuro.

Quanto c'è di vero sulle voci sulle altre società?

"Ci sono dei contatti, come c'erano l'anno scorso. Si ascolta, poi ci troviamo a casa mia, la mia famiglia conta molto in questo, consideriamo i pro e i contro. I parametri sono tre: l'ambizione, l'aspetto economico e la famiglia. Poi scegli anche in base a cosa ti dice l'istinto. Devo chiarire ancora meglio certe situazioni: il presidente mi ha presentato la situazione, e così dico che è difficile. Ripartire si può, con entusiasmo, ma con le idee chiare. Poi vedi altre cose e valuti, e quando scegli è finita: vai a pedalare, a lavorare, senza lamentarti".

Nella sua testa c'è un'opzione per il futuro che è preponderante rispetto all'altra?

"Dev'esserci ambizione, devi star bene con la famiglia. Si parla anche di soldi, ma quando arrivi a un certo livello non è come quando inizi la carriera, non incide molto questo aspetto. Adesso vediamo questi tre o quattro giorni, come l'anno scorso ci sederemo e parleremo. L'importante è che quando decidi devi avere tutto chiaro".

Quanti giocatori accetterebbe di perdere?

"Se non vendiamo non abbiamo la squadra per partecipare. Perderemo i prestiti, quindi non avresti la squadra. Non ho paura della battaglia, come due anni fa. Quest'anno ero più nervoso perché le cose non erano chiare. Abbiamo fatto molto, senza investire praticamente un euro, e mi aspettavo una crescita diversa, ulteriore. Per quello che ho capito bisogna ripartire come due anni fa, con una struttura diversa su certe cose. Ma trovare gente vera come Rrahmani, Kumbulla e Borini non è facile. Quando perdi gente vera è dura, perché non li trovi più. Non si tratta di quanto accetterei: se una grande squadra arriva un giocatore dell'Hellas se ne va, l'importante è avere la testa giusta. Su come poteva essere, è un altro discorso".