Verona, Juric sul mercato: "Spero che Rrahmani resti concentrato"

Il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara del mercato e nello specifico del difensore Amir Rrahmani passato di recente al Napoli e fatto rimanere in prestito nella squadra scaligera: "Non ci penso molto, spero che anche i giocatori siano concentrati. Rrahmani spero resti concentrato, ci sono altre situazioni, ma non vedo segnali strani. Sarebbe meglio dire che non vendiamo nessuno, ma non è il nostro caso".