Verona, Kumbulla flirta con Rrahmani: "E' quello con cui ho il rapporto più stretto"

Difensore rivelazione dell'Hellas di Ivan Juric, Marash Kumbulla ha conquistato tutti a Verona, attirando su di sé anche l'attenzione di molti club di prima fascia, tra cui il Napoli. L'italo-albanese ha risposto ad alcune domande rivoltegli dai tifosi gialloblù in una diretta Instagram sul profilo ufficiale degli scaligeri. Queste le sue dichiarazioni più significative:

Hai segnato già un gol in Serie A.

"Devo ringraziare Veloso per l'assist, conosciamo le sue qualità. Mi ha servito ottimi assist anche in altre occasioni, ma non sono riuscito a segnare, purtroppo".

Che spiegazioni ti sei dato per la stagione straordinaria che stai disputando?

"So solo che mi sono allenato duramente, cercando di dimostrare al mister le mie qualità. Lui ha creduto molto in me, grazie a lui ho avuto l'opportunità di debuttare in Serie A. Ho provato a sfruttarla al massimo, e anche grazie ai miei compagni sono riuscito a coronare il mio sogno".

Quando hai capito che sarebbe stata una stagione importante?

"L'ho realizzato alla prima partita in Serie A. In altre stagioni avevo fatto i precampionati, partite in Coppa Italia, ma non avevo mai giocato in A. Quando ho esordito ho capito che avrei potuto ritagliarmi il mio spazio. Di titolari non ce ne sono: il mister schiera sempre chi sta meglio".

Chi ti ha dato più consigli in questi mesi?

"Mi hanno aiutato un po' tutti, anche gli attaccanti e i centrocampisti. Ho un rapporto più stretto con Rrahmani, perché parliamo la stessa lingua, ma mi trovo benissimo con tutti i difensori".

Raccontaci di quest'affinità linguistica con Rrahmani.

"Ho subito iniziato a parlare con lui dopo il suo arrivo. Sa anche il croato, quindi è riuscito a comunicare anche col mister sin da subito. È un ragazzo simpatico, ci troviamo anche fuori dal campo. È uno sveglio, ha capito subito di dover imparare l'italiano e l'ha imparato in pochi mesi".