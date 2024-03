Verona-Milan, le formazioni ufficiali: Okafor prima punta

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan, match delle 15 valido per la 29ª giornata di Serie A.

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan, match delle 15 valido per la 29ª giornata di Serie A. Tra i padroni di casa spazio a Noslin come riferimento del 4-2-3-1 scelto da Baroni per la sfida interna al Milan, con Suslov, Lazovic e il neo azzurro Folorunsho ad agire tra le linee. Duda e Serdar sono invece i centrocampisti centrali, con la difesa a quattro comandata da Montipò e schierata a quattro. Da destra a sinistra ecco Centonze, Coppola, Dawidowicz e Cabal.

Tante le novità in casa rossonera: Rispetto alla trasferta europea a Praga fuori Yunus Musah e Adli e dentro Reijnders e Bennacer, i quali dovranno cucire il gioco alle spalle del trio di trequartisti intoccabile, in questo momento della stagione, composto da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Davanti fuori Giroud e dentro Okafor come riferimento dell'attacco, mentre in difesa con Calabria ed Hernandez esterni della difesa ci saranno Kalulu e Tomori come centrali, davanti al recuperato Maignan.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

A disposizione: Belahyane, Tavsan, Mitrovic, Swiderski, Chiesa, Vinagre, Dani Silva, Berardi, Magnani, Perilli, Charlys, Tchatchoua, Bonazzoli.

Allenatore: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor.

A disposizione: Sportiello, Nava, Adli, Giroud, Jovic, Chukwueze, Kjaer, Thiaw, Terracciano, Florenzi, Gabbia, Musah.

Allenatore: Pioli.