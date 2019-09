Verona-Milan, le formazioni ufficiali: out l'azzurro Tutino. Paquetà dietro Piatek

Tutto come da attese nelle scelte di Ivan Juric: l'allenatore del Verona lancia Mariusz Stepinski dal primo minuto, supportato da Zaccagni e Verre sulla trequarti. Confermata per il resto la formazione che ha battuto al Via del Mare il Lecce.

Marco Giampaolo, invece, rimischia le carte in tavola: solita difesa, ma a centrocampo la regia è affidata a Lucas Biglia. Alle spalle di Piatek agiranno Suso e Paquetá.

Ecco le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Allenatore: Ivan Juric.

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetá; Piatek. Allenatore: Marco Giampaolo.