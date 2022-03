Verona-Napoli, la città pazza della squadra di Tudor: si va verso il sold-out al 75%

Tenendo conto del limite del 75%, con ancora un giorno e mezzo di tempo, non è difficile ipotizzare il raggiungimento del sold

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono già 8260 i tagliandi venduti per il match Verona-Napoli di domenica, ai quali si devono aggiungere i 9376 abbonati. Tenendo conto del limite del 75%, con ancora un giorno e mezzo di tempo, non è difficile ipotizzare il raggiungimento del sold out che vorrebbe dire raggiungere le ventimila presenze sugli spalti del 'Bentegodi'. Lo riferiscono i colleghi di Tuttohellasverona.it