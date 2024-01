Verona, nuovo obiettivo per l'attacco dall'Olanda. Nel mirino anche un centrocampista

Nuovo obiettivo sull'attacco per l'Hellas Verona, secondo Sky Sport.

Nuovo obiettivo sull'attacco per l'Hellas Verona, secondo Sky Sport. Si tratta di un attaccante che gioca in Olanda, con la maglia dello Sparta Rotterdam: è il norvegese Tobias Lauritsen (27 anni), classe 1997 che in questa prima metà di stagione ha collezionato 18 presenze nel massimo campionato olandese, corredati da 5 gol e 5 assist. Stando a quanto si apprende dall'emittente satellitare, si tratterebbe di un'operazione in prestito sui 4 milioni che il club gialloblù vorrebbe fare con obbligo di riscatto legato alla salvezza.

A centrocampo, invece, l'Hellas ha messo gli occhi sul classe 2002 Stefan Mitrovic della Stella Rossa. Questo è un colpo che sta per concretizzarsi.

Intanto nelle scorse ore gli scaligeri hanno completato il riscatto di Suslov dal Groningen, in anticipo sui tempi concordati: "Hellas Verona FC rende noto di aver anticipato l'acquisto - a titolo definitivo - da FC Groningen delle prestazioni sportive del centrocampista slovacco Tomas Suslov, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2027. Nella sua prima stagione nel campionato italiano, Suslov ha collezionato finora 18 presenze con il Club gialloblù (17 in Serie A e una in Coppa Italia) durante le quali il centrocampista ha servito due assist e realizzato un gol".