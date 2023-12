Verona-Salernitana, formazioni ufficiali: Ngonge-Djuric per i padroni di casa

Una vittoria per ritornare in corsa. Tre punti per abbandonare le zone pericolanti della classifica

TuttoNapoli.net © foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com Una vittoria per ritornare in corsa. Tre punti per abbandonare le zone pericolanti della classifica. Partita importantissima quella che andrà in scena al "Bentegodi" di Verona dove l'Hellas ospiterà la Salernitana. Verona (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, Doig; Hongla, Folorunsho, Suslov; Lazovic, Djuric, Ngonge.



Salernitana (4-2-3-1): Costil; Mazzocchi, Pirola, Fazio, Bradaric; Coulibaly, Maggiore; Tchaouna, Kastanos, Candreva; Simy