Verona salvo, Tudor non si accontenta: "Ora battiamo Fiorentina e Napoli"

"Verona aritmeticamente salvo, Tudor non si accontenta: "Ora battiamo Fiorentina e Napoli"



© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria nel derby contro il Venezia, il tecnico gialloblù Igor Tudor ha invitato il suo Verona a non smettere di sognare e lottare: "Mi auguro di vincere più partite possibili. A Firenze bisogna provare a vincere, così come con il Napoli. Dobbiamo basarci sulle prestazioni, anche perché le ultime partite sono sempre molto difficili, tutti lottano per qualcosa. Sembra che siamo in una via di mezzo, ma non è così: voglio vincere anche quando gioco a carte con mia figlia".