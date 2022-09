Verona-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Henry-Lasagna e Caputo-Quagliarella dal 1'

Hellas Verona e Sampdoria scendono in campo per il match delle ore 18.00 valido per la 5ª giornata di Serie A.

Hellas Verona e Sampdoria scendono in campo per il match delle ore 18.00 valido per la 5ª giornata di Serie A. Ecco le scelte dei due tecnici: VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Lazovic, Veloso, Ilic, Doig; Henry, Lasagna. Allenatore: Gabriele Cioffi. SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira, Verre; Sabiri; Caputo, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo.