Verona sul 3-1 al 45' nello spareggio! Ngonge è l'uomo della salvezza? Spezia quasi in B

Il Verona vola sul 3-1 al Mapei Stadium nello spareggio contro lo Spezia e ora vede la salvezza.

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora Cyril Ngonge, sempre Cyril Ngonge. Il Verona vola sul 3-1 al Mapei Stadium nello spareggio contro lo Spezia e ora vede la salvezza. Scatenato l'attaccante arrivato in gennaio, che si incunea in area e calcia con il sinistro, trovando la deviazione di Ampadu che beffa ancora Dragowski per il 3-1 Hellas.