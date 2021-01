Verona, Tameze in tribuna per infortunio: in dubbio anche per il Napoli

Altra assenza nel Verona che quest'oggi non presenta Adrien Tameze. Il centrocampista è in tribuna, nonostante la convocazione nella mattinata di oggi e nessuna dichiarazione in merito da parte di Juric. Per lui un problema fisico di natura muscolare che lo mette in dubbio anche per la sfida successiva contro il Napoli in attesa degli esami del caso.