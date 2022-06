Verona, Veloso: "Mi dispiace saltare l'esordio col Napoli, non vedo l'ora di iniziare"

Ai microfoni de L'Arena, il centrocampista dell'Hellas Verona Miguel Veloso ha parlato della scorsa stagione tra le altre cose.

Ai microfoni de L'Arena, il centrocampista dell'Hellas Verona Miguel Veloso ha parlato della scorsa stagione, con un occhio anche a quella in procinto di cominciare: "L'anno scorso è stata un'annata straordinaria. Quest'anno sara un campionato difficile e singolare, con la pausa per i mondiali saranno in pratica due tornei in uno. Io mi auguro di stare bene e partire alla grande, Mi piacerebbe disputare più gare dell'anno scorso, mi dispiace solo dover saltare per squalifica l'esordio con il Napoli. Il mio obiettivo è dare tutto, è questa la filosofia dell'Hellas".